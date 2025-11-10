تم الآن استخدام علاء نقد وتسابيح كمناديل لغسل عار الجنجويد

من أحاجي الحرب ( ٢٥٢٩٠ ):

○ أ. محمد خلف الله

□□ للتذكير ده نفسه المستشفى السعودي اللي كان فيه المشهد بتاع الجنجويدي اللي نازل من السلم وبصفي في المرضى واحد ورا التاني … وبمشي فوق الجثث .. ولما لقى جثة بتتحرك لسه شال سلاحه وعلى الهواء صفاه مباشرة .. وكله بتصويرهم هم نفسه ..

يتم الآن استخدام علاء نقد وتسابيح كمناديل لغسل كل هذه الدماء ..

بعض التقارير تشير لمقتل 460 مريض داخل المستشفى لحظة الاقتحام هذه ..

الكلام ده بقوله عشان لما تلعن ما تلعن الجنجويدي حامل السلاح فقط .. تلعن الطبيب والصحفي والسياسي برضو اللي لولاه ما اكتملت الجريمة بهذه البشاعة وتم محوها سريعا ..

#الامارات_تقتل_السودانيين

#من_أحاجي_الحرب