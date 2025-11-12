شاهد بالفيديو.. على طريقة “الهوبا”.. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه

سجل لاعب كرة قدم سوداني, يلعب بالدوري المؤهل للممتاز, هدف صنفه المتابعون من أغرب الأهداف التي تم تسجيلها في تاريخ مباريات كرة القدم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الهدف جاء خلال مباراة جمعت بين فريقي الأهلي المناقل, والرابطة القرشي, لتحديد المتأهل للمرحلة القادمة من المنافسة.

اللاعب سجل الهدف بطريقة بهلوانية, حيث سدد كرة بيده من رمية تماس من مرة واحدة على طريقة “الهوبا”, المعروفة في السودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن رمية التماس التي سددها اللاعب اتجهت نحو الشباك بعد أن فشلت محاولات حارس المرمى في إبعادها.

وتفاجأ مسجل الهدف الغريب وزملائه اللاعبين بحكم المباراة وهو يقوم بإلغاء الهدف وسط صدمة اللاعب والجمهور الذي أصيب بالدهشة.

ياسين الشيخ _ النيلين