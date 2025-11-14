الاتحاد الأوروبي يحقق مع غوغل بسبب تحيز نتائج البحث

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أنها فتحت تحقيقا بشأن ما إذا كانت غوغل تقوم بصورة غير قانونية بالتحيز ضد وسائل إعلام ومواقع نشر إلكترونية في نتائج البحث .

وقالت المفوضية إنه تم بدء التحقيق لتقييم ما إذا كانت الشركة التكنولوجية العملاقة طبقت ” شروطا عادلة ومنطقية وغير تمييزية ” مع المواقع الإلكترونية للناشرين على محركها البحثي ” جوجل سيرش” وفقا لقانون الأسواق الرقمية.

وتتعلق القضية على وجه التحديد بسياسة لجوجل التي من المرجح أن يتم بموجبها تخفيض ترتيب محتوى من الناشرين في نتائج البحث إذا كانت مواقعهم الإلكترونية تتضمن محتوى تجاري معين من أطراف ثالثة.

وجاء في بيان المفوضية أن التحقيق سوف ينظر في ما إذا كانت هذه الإجراءات تقيد ” قدرة” الناشرين على القيام بالأعمال الشرعية والابتكار والتعاون مع مزودي المحتوى من طرف ثالث.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا في بيان ” نحن قلقون من أن سياسات جوجل لا تسمح بمعاملة ناشري الأخبار بأسلوب عادل ومنطقي وغير تمييزي في نتائج البحث”.

وأضافت ” سوف نحقق لضمان أن لا تفقد الجهات الناشرة للإخبار إيرادات مهمة في وقت صعب على القطاع، وضمان انصياع جوجل لقانون الأسواق الرقمية”.

وأكدت المفوضية أن بدء إجراءات التحقيق لا يشير إلى التوصل إلى ارتكاب مخالفة ، مضيفة أنها تسعى للانتهاء من التحقيق خلال 12 شهرا.

صحيفة البيان