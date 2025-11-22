قريباً .. تاريخ إنشاء الحساب وموقعه وعدد مرات تغيير اسم المستخدم وكيفية استخدامه لخدمة “إكس”

أعلنت منصة “إكس” الشهر الماضي عن نيتها تطوير ميزة جديدة تهدف إلى كشف المزيد من المعلومات حول المستخدمين الذين يديرون حساباتهم، وذلك لمنح المستخدمين فهما أفضل لهوية من يتواصلون معه عبر المنصة، وجاءت هذه الخطوة بعد انتشار البوتات المزيفة المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تتصرف بشكل شبيه للبشر.

ويبدو أن هذه الميزة ستظهر في الأيام القليلة القادمة تحت اسم “حول الملف الشخصي”، والتي تتيح عرض تفاصيل مثل تاريخ إنشاء الحساب وموقعه وعدد مرات تغيير اسم المستخدم وكيفية استخدامه لخدمة “إكس”، وفقا لما ذكره “نيكيتا بير” -رئيس قسم المنتجات في “إكس”- في تغريدة له الشهر الماضي.

ويرى بير أن الفكرة من إظهار هذه المعلومات هي مساعدة المستخدمين على تمييز حقيقة الحساب، هل هو شخص عادي أم روبوت أم جهة سيئة النية تحاول نشر معلومات مضللة، وعلى سبيل المثال، إذا ذكر حساب في نبذته التعريفية أنه موجود في ولاية أميركية معينة بينما تظهر معلومات الحساب أنه يعمل من خارج الولايات المتحدة، فهذا قد يثير الشكوك حول نواياه، كما يُشاع أن الميزة الجديدة تستطيع تحديد ما إذا كان الحساب يستخدم “في بي إن (VPN)” لإخفاء موقعه الحقيقي.