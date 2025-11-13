تصريحات واشنـطن تكـشف المستور: “صمود” عارية أمام الحقيقة والسردية تنـهار … !

تصـريحات واشنـطن تكـشف المستور: “صمود” عارية أمام الحقيقة والسردية تنـهار … !

• تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو كانت كالصاعقة على رؤوس الحاضنة السياسية للمليشيا المسماة زوراً “صمود” حتى ولو في باطنها خداع لكنها الحقيقة .

• الذين ظلوا لأشهر يزايدون بالحياد والطهارة، ويسوقون خطاباً مغشوشاً لتلميع مليشيا الجنجويد، وجدوا أنفسهم عراة حفاة أمام الحقيقة.

• حين يقول وزير خارجية واشنطن إن الجنجويد “لا يخوضون حرباً بل يرتكبون انتهاكات مروعة ضد الأطفال والنساء والمدنيين”، فذلك يعني أن العالم بدأ يرى ما حاولت “صمود” تغطيته بالدرهم الإماراتي والخطاب المضلل.

• الصدمة كانت عنيفة: بعض قيادات ونشطاء “صمود” أغلقوا حساباتهم، وآخرون تواروا خجلاً بعدما أدركوا أن الحبل الذي تمسكوا به من أبوظبي قد احترق.

• تصريحات روبيو لم تكشف فقط زيف الحياد، بل كشفت أن “صمود” ليست سوى غطاء سياسي لمليشيا إرهابية تمولها عيال زايد وتغذيها دماء الأبرياء.

• الحقيقة واضحة الآن :

من يتستر على الجنجويد، يشاركهم الجريمة ومن يتحدث باسم “صمود” ، فليتوضأ أولاً من دراهم الخيانة ودم السودانيين .

✍️ بشير يعقوب