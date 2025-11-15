شاهد بالفيديو.. الفنان المصري سعد الصغير يثير غضب السودانيين أثناء ترحيبه بالفنانة “مونيكا”: (أنا أعرف أن السوداني لازم يبقى أسود أو أسمر لكن من السودان وبيضاء أزاي مش عارف!!)

أثار الفنان المصري سعد الصغير, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك خلال مقدمة له من برنامجه المذاع عبر “الشمس” المصرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطرب المصري, كان قد استضاف في برنامجه الفنانة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت.

وقال سعد الصغير, خلال ترحيه بالمطربة السودانية: (أنا أعرف أن السوداني لازم يبقى أسود أو أسمر لكن من السودان وبيضاء أزاي مش عارف!!).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, فقد شن المعلقون هجوم قاسي على الفنان المصري, وكتب أحدهم: (يبدو أنك فنان جاهل بالتاريخ لأنك لا تعلم أن بالسودان, ناس لون بشرتهم أبيض من المصريين).

وكتب معلق آخر: (يا استاذ مش كل السودانيين سمر ولون بشرتهم أسود وشكلك لا تعلم أن مصر والسودان في يوم من الأيام كانوا بلد واحدة).

محمد عثمان _ النيلين