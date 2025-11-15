منوعاتمدارات

شاهد.. “القروش بتخلي البني آدم سمح”.. جمهور مواقع التواصل بالسودان يواصل سخريته من المذيعة تسابيح خاطر بنشر صور قديمة لها قبل ظهورها في الإعلام

2025/11/15
واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, سخريته من المذيعة المغضوب عليها ونجمة قناة سكاي نيوز عربية, تسابيح مبارك خاطر.

وكانت تسابيح, قد أثارت غضب الجمهور بعد زيارتها الأخيرة التي قامت بها لمدينة الفاشر, معقل مليشيا قوات الدعم السريع, وحكومة “تأسيس”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صور قديمة لمذيعة قناة النيل الأزرق السابقة, قارنوها بإطلالتها الحديثة.

الصور ظهرت في إحداها تسابيح خاطر, خلال فترة الدراسة قبل الشهرة والنجومية التي حظيت بها بعد دخولها مجال الإعلام وتقديم البرامج.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور والمتاعين للمنشور, فقد كتب أحد المعلقين ساخراً: “الصراحة القروش بتخلي البني آدم سمح”.

محمد عثمان _ النيلين

2025/11/15