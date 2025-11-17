من علامات غياب البصيرة السياسية هو تبريرك/صمتك عن جرائم الدعم السريع

أو ظنك واعتقادك أن هنالك مستقبل سياسي أو عسكري للدعم السريع وواجهاته

الأولى اسمها إنتهازية (وليس براغماتية)

التانية اسمها سذاجة

البصيرة السياسية لو موجودة بتغنيك عن الإنتهازية لأنها قصيرة المفعول والسذاجة لأنها بتطردك برة الملعب خالص

>> لو قلت لي الإنتهازية والبراغماتية حاجة واحدة فدا تقريباً يفسر ليه قلت ليك دا غياب بصيرة 🙂

أما استدعاء جرائم الجيش ومليشياته ونظام الإسلاميين للمقاربة فينسف أي أساس تقوم عليه روايات الدعم السريع لتبرير إمعانه في قتل السودانيين أثناء ما هو طارح نفسو البديل الموضوعي الجاي يخلص الناس من شرور وفظائع المذكورين أعلاه (الجيش ومليشياتو والإسلاميين)

التالتة دي ما لقيت ليها تسمية مناسبة

اتركها لكم!

تيسير عووضة