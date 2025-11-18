انا أجزم وبنسبة مائة في المائة أن الذين يدعمون مسار الدفاع عن الدولة ينطلقون من موقف دفاعي ورغبة في كف الظلم عن بلدهم وأهليهم من إجرام الجنجويد وداعميهم، لا أحد فيهم يرغب في استمرار الحرب أو يتعطش للدماء أو مهووس بموت الأعداء والتشفي فيهم، فكل الذين يتبنون هذا الموقف مقتنعين بأنها حرب ضرورية فرضت عليهم ولا سبيل لهم إلا بخوضها دفاعاً عن بقائهم، وأن ما تبنوه من شعارات هي شعارات تعبر عن أشواقهم وقناعاتهم وفقاً لما وقع عليهم، وأن هذا هو الطريق الوحيد لردع من اعتدى عليهم..

ولكن في المقابل هل يستطيع أن يجزم جماعة خطاب لا للحرب أن هذا الخطاب غير مرعى من جهات خارجية توظفه لصالحها وتفرض عليهم تبنيه وعدم الحياد عن طريقه ومساره؟ هل يستطيع أن يجزم ماهر أبو الجوخ أن صديقه خالد سلك غير خاضع لتوجيه الإمارات والدعم السريع وبعض القوى الأخرى.. هل يستطيع ماهر أن يجزم أن لا علاقة لطه عثمان بعبد الرحيم دقلو وأنه يتحرك بصورة مستقلة بعيداً عن مصالح الد-عم السريع.. هل يستطيع أن يؤكد أن مواقف قحت مواقف خاصة لا تعبر عن دولة معينة، وأن ما يقوم به حمدوك ما هو إلا حراك منفرد لا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد بإملاءات الإمارات؟ إذا استطاع أبو الجوخ أن يثبت ذلك رغم هذه الشواهد فهذا يعني أننا قد ظلمناهم وترجمنا تصريحاتهم بصور خاطئة..

أما عن سبب اختياري لماهر أبو الجوخ ليقوم بهذا الإثبات هو لقناعتي أن الرجل رغم ما عليه من ملاحظات في مواقفه إلا أن ” الايجو بتاعه عالي ” وهذا مما يصعب فكرة تشغيله بصورة مباشرة، بالإضافة لأن تربية الرجل ونشأته في بيئة محافظة وداخل أحد أجنحة الحركة الإسلامية السودانية تجعل إمكانية توظيفه مستبعدة، فالتوصيف الصحيح لحالته أنها حالة نفسية جعلته يتبنى هذه المواقف المتطرفة..

نرجو من ماهر أن يفند ادعاءاتنا ويؤكد أن خالد سلك وحمدوك وطه عثمان وغيرهم لا يتحركون بأوامر الإمارات وعبد الرحيم وحميدتي.

حسبو البيلي