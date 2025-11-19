رأي ومقالات

أبو عاقلة كيكل: الطريق لمن صدق لا لمن سبق

2025/11/19
كيكل

🛑 في غزوة أحد في الشهر العاشر من العام الثالث الهجري كان سيدنا خالد بن الوليد هو السبب الرئيس في هزيمة المسلمين من بعد انتصارهم أول المعركة ، هزيمة أليمة جرح فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شق وجههه الشريف وكسرت رباعيته ، وقتل عمه وساعده الأيمن سيدنا حمزة بن عبد المنطلب الذي كان اسلامه علامة فارقة لصالح عزة ونصرة الاسلام .

وهو الذي نال الشهادة و تعرض جسده ( لانتهاكات غير انسانية وغير أخلاقية لما انتزع وحشي كبده لتأكلها هند زوجة أبو سفيان انتقاما وثأرا ) ، فاستحق عن جدارة تتويج رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه له بوسام [ سيد الشهداء ]

🛑 وفي الشهداء مصعب بن عمير صاحب الفضل الأكبر في نشر الإسلام في المدينةالمنورة عاصمة دولة الإسلام ، وهو الذي أنجز تهيئة المدينة لتكون موطن هجرة النبي وأصحابه.
🛑 جملة قتلى أحد من المسلمين بسبب [ التفاف خالد بن الوليد المشرك يومئذ ] 70 شهيدا من خيرة الصحابة ، بنسبة 10% من جملة جيش الاسلام !

🛑 طبعا ثلث جيش المسلمين كان طابورا خامسا من المنافقين الذين انسحبوا من المعركة قبيل بدايتها ، وتلك خيانة كبرى في وقت عصيب !!!

🛑 ولكن يدور الزمان ويسلم سيدنا خالد بن الوليد، ويتجاوز له رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كل ما فعله بالمسلمين من هزائم بما فيها ( انتهاكات أحد )

🛑 وبعد نحو 5 سنوات من معركة أحد ، في الشهر الخامس من العام الثامن الهجري يتولى خالد بن الوليد قيادة معركة مؤتة في ظروف إضطرارية ، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حينها كان ( أميرا من غير إمارة ) ، والحرب دائما فيها المفاجات غير السارة ، فقد استشهد قادة مؤتة الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب.

🛑 بمنطق الطوارئ تصدى بن الوليد وأنقذ جيش المسلمين من إبادة شاملة ، وحقق انسحابا ناجحا عده المؤرخون انتصارا .

يا ترى إذا أسقطنا هذه الأحداث على حالة القائد أبو عاقلة كيكل الذي قاد معركة مدني في ديسمبر 2023 لصالح مليشيا أبوظبي المجرمة ، تلاها مآسي وانتهاكات وفظائع مؤلمة في قرى الجزيرة ومدنها .

🛑 ثم عاد ليقود مع الجيش ومناصريه معارك تحرير مدني و الخرطوم وخاصة معارك تحرير شرق الجزيرة وصولا لسوبا ، ثم تحرير بارا( الأول ) ومابين القوسين سيكون هو العنوان الذي سيطلقه المؤرخون لتمييزه عن تحرير بارا (الثاني ) القريب بإذن الله.
🛑 ثم أخيرا يوم 16 نوفمبر 2025 قاد مع قوات درع السودان معركة أم سيالا وإم سنيطة والهلبة .
قاد كيكل المعارك بنفسه حتى جرح وهو في الميدان .

🛑 المقارنة التي أقصدها ليس بين شخصى سيدنا خالد بن الوليد وأبو عاقلة كيكل ، ولكن في حكمة التقلبات في خدمة الباطل ثم الحق.
🛑 كم أنت حكيم وفصيح وعادل يا سيدي يا رسول الله حينما وضعت قاعدة للأنصاف والعدل تقول : ( خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا )

ظلت تلك القاعدة الذهبية تهدي الإنسانية منهج التعامل مع تقلبات البشر وفق قاعدة ( الطريق لمن صدق وليس لمن سبق )
عثمان الكباشي
د. Osmanalkabashi Kabashi

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/19