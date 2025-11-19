أبو عاقلة كيكل: الطريق لمن صدق لا لمن سبق

🛑 في غزوة أحد في الشهر العاشر من العام الثالث الهجري كان سيدنا خالد بن الوليد هو السبب الرئيس في هزيمة المسلمين من بعد انتصارهم أول المعركة ، هزيمة أليمة جرح فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شق وجههه الشريف وكسرت رباعيته ، وقتل عمه وساعده الأيمن سيدنا حمزة بن عبد المنطلب الذي كان اسلامه علامة فارقة لصالح عزة ونصرة الاسلام .

وهو الذي نال الشهادة و تعرض جسده ( لانتهاكات غير انسانية وغير أخلاقية لما انتزع وحشي كبده لتأكلها هند زوجة أبو سفيان انتقاما وثأرا ) ، فاستحق عن جدارة تتويج رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه له بوسام [ سيد الشهداء ]

🛑 وفي الشهداء مصعب بن عمير صاحب الفضل الأكبر في نشر الإسلام في المدينةالمنورة عاصمة دولة الإسلام ، وهو الذي أنجز تهيئة المدينة لتكون موطن هجرة النبي وأصحابه.

🛑 جملة قتلى أحد من المسلمين بسبب [ التفاف خالد بن الوليد المشرك يومئذ ] 70 شهيدا من خيرة الصحابة ، بنسبة 10% من جملة جيش الاسلام !

🛑 طبعا ثلث جيش المسلمين كان طابورا خامسا من المنافقين الذين انسحبوا من المعركة قبيل بدايتها ، وتلك خيانة كبرى في وقت عصيب !!!

🛑 ولكن يدور الزمان ويسلم سيدنا خالد بن الوليد، ويتجاوز له رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كل ما فعله بالمسلمين من هزائم بما فيها ( انتهاكات أحد )

🛑 وبعد نحو 5 سنوات من معركة أحد ، في الشهر الخامس من العام الثامن الهجري يتولى خالد بن الوليد قيادة معركة مؤتة في ظروف إضطرارية ، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حينها كان ( أميرا من غير إمارة ) ، والحرب دائما فيها المفاجات غير السارة ، فقد استشهد قادة مؤتة الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب.

🛑 بمنطق الطوارئ تصدى بن الوليد وأنقذ جيش المسلمين من إبادة شاملة ، وحقق انسحابا ناجحا عده المؤرخون انتصارا .

يا ترى إذا أسقطنا هذه الأحداث على حالة القائد أبو عاقلة كيكل الذي قاد معركة مدني في ديسمبر 2023 لصالح مليشيا أبوظبي المجرمة ، تلاها مآسي وانتهاكات وفظائع مؤلمة في قرى الجزيرة ومدنها .

🛑 ثم عاد ليقود مع الجيش ومناصريه معارك تحرير مدني و الخرطوم وخاصة معارك تحرير شرق الجزيرة وصولا لسوبا ، ثم تحرير بارا( الأول ) ومابين القوسين سيكون هو العنوان الذي سيطلقه المؤرخون لتمييزه عن تحرير بارا (الثاني ) القريب بإذن الله.

🛑 ثم أخيرا يوم 16 نوفمبر 2025 قاد مع قوات درع السودان معركة أم سيالا وإم سنيطة والهلبة .

قاد كيكل المعارك بنفسه حتى جرح وهو في الميدان .

🛑 المقارنة التي أقصدها ليس بين شخصى سيدنا خالد بن الوليد وأبو عاقلة كيكل ، ولكن في حكمة التقلبات في خدمة الباطل ثم الحق.

🛑 كم أنت حكيم وفصيح وعادل يا سيدي يا رسول الله حينما وضعت قاعدة للأنصاف والعدل تقول : ( خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا )

ظلت تلك القاعدة الذهبية تهدي الإنسانية منهج التعامل مع تقلبات البشر وفق قاعدة ( الطريق لمن صدق وليس لمن سبق )

عثمان الكباشي

د. Osmanalkabashi Kabashi