دراسة: حبة البركة تخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

أظهرت تجربة سريرية أجرتها جامعة أوساكا اليابانية أن التناول اليومي لحبة البركة على مدى ثمانية أسابيع أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات الدهون في الدم لدى المشاركين.

وسجلت النتائج انخفاضاً في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي، وارتفاعاً في مستويات الكوليسترول النافع (HDL).

كما أجرى الفريق بقيادة الأستاذة المساعدة أكيكو كوجيما-يواسا من كلية الدراسات العليا للحياة البشرية والبيئة تجارب مخبرية كشفت أن مستخلص حبة البركة يعمل على تثبيط تكوّن الخلايا الدهنية (adipogenesis) عبر منع تراكم القطرات الدهنية وإعاقة تمايز الخلايا الدهنية.

وقالت كوجيما-يواسا: “تشير هذه النتائج بقوة إلى أن حبة البركة يمكن أن تُستخدم كغذاء وظيفي للوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة. كان من المُرضي رؤية تأثيرات ملموسة وقابلة للقياس على دهون الدم في تجربة بشرية”.

وأضافت أن الفريق يخطط لإجراء تجارب سريرية أوسع وأطول أمداً لدراسة تأثير حبة البركة على مقاومة الأنسولين في مرض السكري وعلى مؤشرات الالتهاب.

يُذكر أن حبة البركة، تُستخدم تقليدياً في الطب الشعبي في ثقافات متعددة، بالإضافة إلى استخدامها كتوابل في المطابخ العالمية.

يورو نيوز