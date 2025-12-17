العدل والمساواة: كان الراحل عبدالقادر سالم رمزاً للأصالة والتنوع

حركة العدل والمساواة السودانية الامانة الثقافية

ببالغ الحزن وعميق الأسى، تنعي الأمانة الثقافية بحركة العدل والمساواة السودانية إلى جماهير الشعب السوداني، وإلى أهل الفن والإبداع، رحيل القامة الفنية الوطنية الفنان الدكتور عبدالقادر سالم، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرةٍ زاخرةٍ بالعطاء والإبداع وخدمة الثقافة السودانية.

لقد كان الراحل رمزاً للأصالة والتنوع، وحارساً أميناً لتراث كردفان والسودان عامة، حمل همّ الأغنية السودانية إلى آفاق رحبة، وأوصلها إلى المنابر الإقليمية والعالمية، جامعاً بين الإبداع الفني والمعرفة الأكاديمية، ومجسداً دور الفنان الرسالي الملتزم بقضايا مجتمعه ووطنه.

أسهم الفقيد بإبداعه وصوته وألحانه في إثراء الوجدان السوداني، وترك إرثاً فنياً خالداً سيظل نبراساً للأجيال، ومعلماً بارزاً في مسيرة الفن والثقافة بالسودان.

تتقدم الامانة الثقافية بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وتلامذته، ومحبيه، وإلى الوسط الفني والثقافي كافة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.