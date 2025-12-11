وزارة الثقافة والاعلام تؤكد ثبات موقفها الداعي إلى إيقاف المظاهر الاحتفالية والحفلات والبرامج الغنائية خلال هذه الفترة

نفى المكتب الصحفى لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة، بصورة قاطعة أي علاقة لها بالأعمال الغنائية التي تُسجل هنا أو هناك .

واكدت الوزارة فى بيان توضيحي اليوم ثبات موقفها الداعي إلى إيقاف المظاهر الاحتفالية والحفلات والبرامج الغنائية خلال هذه الفترة، مبينة انه ومنذ اليوم الأول للحرب ركزت الوزارة جهودها على تعزيز ورفع الحس الوطني لمساندة القوات المسلحة السودانية عبر الأناشيد والأعمال الفنية الوطنية والحماسية فقط، بما في ذلك ما يُبث عبر شاشات التلفزة التابعة لها.