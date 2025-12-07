العدل والمساواة تنعي عضو مؤسس في الحركة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي حركة العدل والمساواة السودانية إلى جماهير شعبنا الرحيل المفاجئ للمغفور له بإذن الله:

الفقيد عضو مؤسس في الحركة و ركيزة أساسية لها في دار كوبي عموماً و هو والد ركن العمليات الأسبق الشهيد محمد سليمان و خال القائد العام و ابن خال رئيس الحركة.

الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء، والخير، وخدمة مجتمعه.