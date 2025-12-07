بيانات ووثائق
العدل والمساواة تنعي عضو مؤسس في الحركة
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي حركة العدل والمساواة السودانية إلى جماهير شعبنا الرحيل المفاجئ للمغفور له بإذن الله:
الفقيد عضو مؤسس في الحركة و ركيزة أساسية لها في دار كوبي عموماً و هو والد ركن العمليات الأسبق الشهيد محمد سليمان و خال القائد العام و ابن خال رئيس الحركة.
الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء، والخير، وخدمة مجتمعه.
كان الفقيد علَماً من أعلام منطقته، وركناً من أركان الحكمة والرشد؛ حمل أمانة العمودية بخلق رفيع، وحكمة القادة، واحتضن أهله بالرعاية والنصح والسداد. اتسم بالزهد والتواضع، حسن السيرة، طيب المعشر، وقوة البصيرة. يستمع بأناة، ويُحسن المشورة، ويجمع القلوب بما حباه الله من رجاحة عقل وسماحة نفس.
وقد ظل طوال حياته مرجعية ومكاناً موثوقاً للصلح ولإدارة الشأن الأهلي بما يخدم الناس ويصون السلم الاجتماعي.
تتقدم الحركة بأحرّ التعازي وصادق المواساة لآل السلطان عبد الرحمن فرتي بوصفه أحد أحفاد السلطان ( سليمان إبراهيم عامر عبدالرحمن)والى أسرته الكريمة، وإلى وإلى عموم أهله وذويه ومحبيه في الطينة وباسو وكل المناطق التي عرفته وفقدت فيه وجهاً بارزاً من وجوه الحكمة والكرم.
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
د. محمد زكريا فرج الله
أمين الإعلام والناطق الرسمي
٦ ديسمبر ٢٠٢٥