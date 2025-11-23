بيان لجنة الأمن بالشمالية حول الأحداث التي صاحبت ضبط القوات المستنفرة بالولاية وابقائها تحت إمرة القوات المسلحة

أصدرت لجنة الأمن بالولاية الشمالية بيانا السبت، تناول جهود ضبط القوات المستنفرة بالولاية وابقائها تحت إمرة القوات المسلحة، مبينة ملابسات الأحداث التي صاحبت هذه الجهود، والتدابير التي اتخذت حيال ذلك.

وجاء في البيان:

في إطار ضبط وترتيب القوات التي أستنفرت لدعم القوات المسلحة أصدرت لجنة أمن الولاية قراراتها بأن تكون كل القوات المستنفرة من أبناء الولاية تحت أمرة القوات المسلحة وتعمل في إسنادها وفقاً لضوابطها.

قامت القوات المسلحة بقطاع دنقلا العملياتي بإصدار توجيهات لكتيبة الاستطلاع (اولاد قمري) بالانخراط في العمل باللواء (75) مشاه دنقلا خاصة وأن هذه الكتيبة يحمل أفرادها نمراً عسكرية تجعلهم خاضعين لقانون القوات المسلحة، رفض قائد الكتيبة المدعو/ حسين يحي محمد جمعه التوم قمري، الإنصياع لهذه التوجيهات وأظهر عصياناً لتنفيذها وزاد علي ذلك بأنه قام بإرتداء رتبة عسكرية (مقدم) .

بعد ذلك دخل المذكور في تحدي بأنه سوف يستخدم القوة لكل من يقترب منه.

تعاملت معه القوات المسلحة بمهنية عالية واحترافية وتم قتل حرسه الشخصي وأصابته هو شخصياً وتم إسعافه لتلقي العلاج واحتسبت القوات المسلحة شهيداً في هذه الإحداث جراء تبادل إطلاق النار.

الآن تم إستلام معظم عربات الكتيبة بمختلف الموديلات وكذلك أستلام معظم الأسلحة الثقيلة والشخصية بواسطة قطاع دنقلا العملياتي الذي يفرض سيطرته الكاملة علي مدينة دنقلا والمناطق المجاورة لها.

تؤكد لجنة أمن الولاية بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن والمواطن ونهيب بالمواطنين بالتبليغ عن إي بوادر لانفلات أمني.

إيضاً تهيب لجنة أمن الولاية لكل من يتبع لكتيبة الإستطلاع التبليغ لقطاع دنقلا العملياتي في فترة أقصاها (48) ساعة وتسليم ما بحوزته من مركبات أو سلاح.

تؤكد لجنة أمن الولاية هدوء الأحوال الأمنية بالولاية.

نسأل الله تعالي أن يسبغ علي بلادنا نعمة الأمن والإستقرار وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أنه ولي ذلك والقادر عليه.