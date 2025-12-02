القوات المسلحة: الهدنة التي أعلنها المتمرد الكاذب حميدتي ليست سوى مناورة سياسية وإعلامية مضللة

مواصلة لنهجها في تضليل الرأي العام الدولي والإقليمي والمحلي وفي الوقت الذي أعلن فيه قائد مليشيا آل دقلو الإرهابية وقفاً لإطلاق النار وهدنة من طرف واحد، ظلت المليشيا تستهدف مدينة بابنوسة يومياً بالقصف المدفعي والمسيرات الإستراتيجية، وأمس شنت هجوماً جديداً على المدينة أحبطته قواتنا بقوة وحسم، نؤكد أن ما يسمى بالهدنة التي أعلنها المتمرد الكاذب حميدتي ليست سوى مناورة سياسية وإعلامية مضللة تهدف للتغطية على تحركاتهم الميدانية وتدفق الدعم الإماراتي المتواصل لتأجيج الحرب وقتل السودانيين.