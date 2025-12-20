بيان توضيحي من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بشأن إيقاف خدمة الانتقال برقم المشترك

اصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بيانا توضيحيا بشأن إيقاف خدمة الانتقال برقم المشترك جاء فيه:

حرصًا من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد على ضمان استمرارية وجودة خدمات الاتصالات، واستجابةً لشكاوى المشتركين، لا سيما المتواجدين خارج السودان ممن اضطروا للنزوح بسبب الحرب، فقد تم التوجيه بإيقاف خدمة الانتقال برقم المشترك بصورة مؤقتة، إلى حين اكتمال البنية التحتية اللازمة لإعادة تشغيلها مستقبلًا.

يُشار إلى أن خدمة الانتقال برقم المشترك أُطلقت في أواخر عام 2015 لمشتركي الهاتف المتنقل لدى جميع شركات الاتصالات العاملة بالبلاد، كإحدى الخدمات الداعمة لتعزيز المنافسة، حيث تُمكّن المشترك من الانتقال من مشغل إلى آخر مع الاحتفاظ بنفس الرقم، وبما يضمن له الاستفادة من الخدمات بذات الكفاءة التي يتمتع بها مشتركو الشبكة المنقول إليها.

وقد ظلت الخدمة تعمل بكفاءة عالية حتى تاريخ 15/04/2023، إلا أنه في فبراير 2024 توقفت أنظمة شركات الاتصالات بشكل مفاجئ، مما اضطر الشركات إلى الاعتماد على أنظمة بديلة لم تتمكن من توفير الخدمة بالكفاءة المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى محدودية الاستفادة منها.

وبناءً على ذلك، رأى الجهاز ضرورة إعادة الأرقام المنتقلة إلى شركاتها الأصلية، ضمانًا لتمكين المشتركين من الحصول على خدمات الاتصالات بصورة مستقرة ودون انقطاع.