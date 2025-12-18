رفض إسلامي عربي أفريقي لتغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي للقدس المحتلة

أكد الاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشاركة وفود منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي انعقد في جدة، أن خطة السلام التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتم التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2025، تمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الحياة الطبيعية، وشدد الاجتماع على عُقد المؤتمر الدولي بالقاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد حل الدولتين.كما ترفض المنظمات الثلاث جميع القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بهدف تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، وتؤكد ضرورة وضع حد لها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك.- إدانة لتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد.- رفض مطلق لأي محاولات أو خطط لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

– تحذير من محاولات الاحتلال الإسرائيلي جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة.

– خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

– عدم قانونية كل المستوطنات الإسرائيلية وإجلاء جميع المستوطنين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة.

– دعوة المجتمع الدولي لمساءلة الاحتلال وضمان محاسبته في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية.

– منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.- الترحيب بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنته المملكة.

– الترحيب بالقرار الأممي الخاص بتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة وفرنسا.

– الترحيب بقرار تمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاث سنوات والذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة.

– الترحيب بقرار لجنة التحقيق الدولية الذي أكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية.

– تثمين مواقف وقرارات الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في سبتمبر 2025.- مواصلة العمل من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية وإعلان نيويورك من أجل تنفيذ حل الدولتين.

جريدة المدينة