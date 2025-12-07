مجلس الصحوة بقيادة موسى هلال يجدد موقفه الثابت الى جانب القوات المسلحة في حرب الكرامة

جدد مجلس الصحوة الثوري برئاسة الشيخ موسي هلال عبدالله موقفه الثابت بجانب القوات المسلحة السودانية في حماية الدولة، مؤكدا أن منطقة مستريحة ومواطنيها الشرفاء لم ولن تكن يوماً داعمة لمليشيا إرهابية أفسدت الأرض وأهلكت الحرث والنسل وأبادت وقتلت الشعب السوداني ودمرت البنية التحتية لمؤسسات الدولة.

واصدر المجلس بيان السبت قال فيه مليشيا الدعم السريع الإرهابية وحلفاءها وداعميها يسعون لزرع الفتنة بين ابناء الوطن، مشيرًا الى أن غرف المليشيا الإرهابية الإعلامية تعمل على تلويث سمعة المجلس ومنطقة مستريحة لخدمة أجندة وأهداف المحاور الخارجية.

واتهم المجلس دوائر المليشيا باطلاق الشائعات والفبركات للنيل من المجلس، وقال انه تم خلال الأيام الماضية تداول فيديو مضلل يظهر فيه افراد يدعون أنهم مواطني مستريحة ويعلنون تأييدهم ومبايعتهم لتحالف تأسيس ومليشيا الدعم السريع الإرهابية في تضليل مفضوح وكذب بواح.