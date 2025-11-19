القوات المسلحة تتمكن من تحقيق تقدم نوعي في جميع محاور كردفان

أصدرت القوات المسلحة بيانا أكدت فيه أنها تمكنت من تحقيق تقدم نوعي في جميع محاور كردفان، بعد معارك بطولية خاضتها تشكيلاتها من القوات المسلحة والمشتركة وقوات الإسناد.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

الخرطوم – ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥م

بيان

قال تعالى: “إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ”

صدق الله العظيم

تمكنت قواتكم المسلحة اليوم من تحقيق تقدم نوعي في جميع محاور كردفان، بعد معارك بطولية خاضتها تشكيلاتها من القوات المسلحة والمشتركة وقوات الإسناد، حيث تمكنت من تنفيذ المهام بكفاءة عالية وكبّدت مليشيا آل دقلو الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تم تأمين عدد من المواقع الحيوية وإعادة الإنتشار وفق الخطة الموضوعة.

تؤكد قواتكم المسلحة أن العمليات تسير وفق تقديرات دقيقة، وأن روح المقاتلين ومعنوياتهم في أعلى مستوياتها، بفضل الله وثقة الشعب ودعمه المستمر.

نؤكد لشعبنا الكريم أنّ مسيرة النصر ماضية بإذن الله و بقوة إرادة الأبطال، حتى تطهير البلاد من دنس التمرد والعمالة.

دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وأن يرد أسرانا سالمين آمنين

نصرٌ من الله وفتحٌ قريب