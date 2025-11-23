حركة العدل والمساواة تنعي الشهيد/عبد اللطيف عمر مالك

بقلوبٍ يملؤها الحزن والاسى مع الإيمان الراسخ بقضاء الله وقدره ، تنعى حركة العدل والمساواة السودانية

المناضل الشهيد المقدم/ عبداللطيف عمر مالك (أمريكي) قائد إستخبارات قوات الحركة بالعاصمة الخرطوم الذي وافته المنية صباح اليوم في اثر حادث سير مفجع في الدويم في طريق إلى الأبيض في مهمة إدارية .

إذ تنعي الحركة انما تنعي احد الشباب المقدام الذي لم تلهيه المغريات حيث ترك كل ذلك خلفه ملبيا نداء الوطن وغادر الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيم مقسما الا يعود إليها الا بتحرير التراب السودان من دنس والغزاة والطامعين في موارده.