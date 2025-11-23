بيانات ووثائق
حركة العدل والمساواة تنعي الشهيد/عبد اللطيف عمر مالك
بقلوبٍ يملؤها الحزن والاسى مع الإيمان الراسخ بقضاء الله وقدره ، تنعى حركة العدل والمساواة السودانية
المناضل الشهيد المقدم/ عبداللطيف عمر مالك (أمريكي) قائد إستخبارات قوات الحركة بالعاصمة الخرطوم الذي وافته المنية صباح اليوم في اثر حادث سير مفجع في الدويم في طريق إلى الأبيض في مهمة إدارية .
إذ تنعي الحركة انما تنعي احد الشباب المقدام الذي لم تلهيه المغريات حيث ترك كل ذلك خلفه ملبيا نداء الوطن وغادر الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيم مقسما الا يعود إليها الا بتحرير التراب السودان من دنس والغزاة والطامعين في موارده.
استشهد عبد اللطيف تاركآ ارثا مهما من الثبات ودروسا مهمة في الوطنية وتارما أمانة في أعماق رفاقه الوطنيين السائرون على خطى تحرير الوطن.
وتتقدم قيادة الحركة و قواعدها بأصدق التعازي إلى أسرته الكريمة، ورفاقه ومحبيه في أرجاء السودان وخارجه ، وإلى كل رفاقه ورفيقات دربه في ميادين النضال، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أسرته وذويه ورفاقه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
حسن إبراهيم فضل
نائب امين الاعلام
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥