رانيا محمود ياسين عن محمد رياض: «كنت بكرش عليه لحد ما ربنا رزقنى بيه كزوج»

تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى على ظهور عمر، نجل الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين، ضمن أحداث مسلسل «2 قهوة»، بطولة الفنان أحمد فهمى والفنانة مرام على، حيث لفت ظهوره أنظار الجمهور بشكل كبير.

وتداولت إحدى الصفحات عبر موقع «فيس بوك» صورة للفنان محمد رياض برفقة نجله عمر، وعلقت عليها: «بُشرى سارة لجيل السبعينات والثمانينات… نجم المراهقة والشباب الفنان محمد رياض قرر يعمل إعادة تدوير لشبابه بنجاح 2 قهوة».

من جانبها، أعادت الفنانة رانيا محمود ياسين مشاركة المنشور عبر حسابها الرسمى على «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «بُشرى حلوة أوى، بس محمد رياض من جيل التسعينات، وكانت البنات فى الوقت ده بتكرش عليه وأنا واحدة منهم».

أضافت: «لحد ما ربنا رزقنى بيه كزوج، وربنا يبارك فى ابننا عمر ويحفظه ويجعله ذو حظ عظيم يا رب العالمين».

المصري اليوم