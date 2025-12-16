جامعة النيلين تستضيف طلاب جامعة نيالا لاستئناف الدراسة

استقبل مدير جامعة النيلين، البروفيسور الهادي آدم، الاثنين، مدير جامعة نيالا بالإنابة، البروفيسور صابر آدم حسن، وأمين الشؤون العلمية، بمكتبه بالعاصمة الخرطوم.

وناقش اللقاء سبل التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، واستعرض مدير جامعة نيالا بالإنابة الأوضاع الصعبة التي تمر بها الجامعة جراء الحرب.

وطرح البروفيسور صابر آدم مقترحًا لاستضافة جامعة النيلين لكليات جامعة نيالا، لضمان استمرارية العملية التعليمية للطلاب.

فيما رحب مدير جامعة النيلين بالمقترح، وأعلن موافقته على استضافة كليات جامعة نيالا. وأكد على التنسيق بين الجامعتين في مجالات الدراسة والتدريب العملي وعقد الامتحانات، وإتاحة إمكانيات جامعة النيلين لدعم جامعة نيالا.