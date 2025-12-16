سياسية
والي سنار يوجه بمراجعة تشغيل محطات المياه وإيقاف تحصيل رسوم السلع العابرة
عقدت لجنة طوارئ حكومة ولاية سنار اجتماعاً الاثنين برئاسة والي الولاية، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، ناقشت خلاله عددا من القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية وإدارة موارد الولاية.
وخرج الاجتماع بإصدار جملة من التوجيهات لتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
حيث وجهت اللجنة بمراجعة تشغيل محطات المياه، وتعديل مواعيد التشغيل لضمان وصول المياه للمواطنين بكفاءة عالية. فضلا عن تكملة تشغيل المحجر البيطري وتوفير مطلوباته العاجلة، مع تحديد قيد زمني لبدء عمله في أقرب وقت ممكن.
ووجه اجتماع لجنة الطوارئ بإيقاف تحصيل السلع العابرة (التي تمر بالولاية دون أن تكون وجهتها النهائية)، وذلك لتخفيف الأعباء على التجار وتحسين بيئة النقل التجاري.
كما وجهت اللجنة بمراجعة شاملة لوضع الساحات العامة والميادين الرياضية، والعمل على تكملة تسجيلها وتخصيصها بشكل قانوني، لضمان حماية هذه الأصول واستخدامها الأمثل لخدمة المواطنين.
