«بسبب الموبايل والسهر».. زوج يطالب بالطاعة أمام محكمة الأسرة

أقام زوج دعوى طاعة أمام محكمة الأسرة، مطالبًا بإلزام زوجته بالعودة إلى مسكن الزوجية، على خلفية خلافات نشبت بينهما بسبب عملها عبر الإنترنت، والذي اعتبره سببًا رئيسيًا لتوتر العلاقة الزوجية وانهيار الاستقرار الأسري.

وقال الزوج، في دعواه، إن زوجته بدأت العمل «أونلاين» منذ قرابة عام، ما ترتب عليه — بحسب قوله — إهمال شؤون المنزل والسهر لساعات طويلة أمام الهاتف المحمول والحاسب الآلي، قبل أن تغادر مسكن الزوجية وتقيم لدى أسرتها دون إذن أو مسوغ شرعي «سهر لحد الفجر ونوم طول النهار، والبيت بقى مهمل، ولما اتكلمت معاها رفضت أي تنظيم للوقت، وفي الآخر سابت البيت ومشيت عند أهلها من غير سبب».

وأشار إلى أنه حاول حل الخلافات وديًا أكثر من مرة، إلا أن الزوجة تمسكت بالاستمرار في عملها ورفضت العودة إلى المنزل، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء وتحرير إنذار طاعة حفاظًا على كيان الأسرة.

في المقابل، تقدمت الزوجة بأوراق اعتراض على إنذار الطاعة، مؤكدة أن عملها عبر الإنترنت مشروع ولا يتعارض مع واجباتها الأسرية، بل أسهم في توفير دخل إضافي ساعد في تحمل أعباء المعيشة، موضحة أن خروجها من منزل الزوجية كان مؤقتًا نتيجة تصاعد الخلافات وليس نشوزًا «ما قصّرتش في بيتي ولا في واجباتي، وخروجي كان مؤقت بسبب الخلافات وضغوطه المستمرة عليّ علشان أسيب الشغل».

وتنظر محكمة الأسرة الدعوى خلال جلساتها المقبلة، للفصل في طلب الطاعة والاعتراض المقدم عليه، بعد الاستماع لأقوال الطرفين وفحص المستندات المقدمة، تمهيدًا لإصدار حكمها .

المصري اليوم