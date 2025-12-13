السجن 15 عاما لكريم خان.. القضاء الروسي يصدر أحكاما بحق المدعي العام للجنائية الدولية وقضاتها

أصدرت محكمة في موسكو حكما غيابيا بالسجن 15 عاما بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إضافة إلى أحكام متفاوتة بحق 8 قضاة آخرين من المحكمة.

أفاد بذلك المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية الجمعة، مشيرا إلى أن المحكمة أدانتهم بموجب مواد من القانون الجنائي الروسي تتعلق بـ “ملاحقة الجنائية لشخص بريء” و”احتجاز غير قانوني” و”التحضير للاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بالقيام بمثل هذا الاعتداء”.

وأوضحت النيابة العامة الروسية أنه حكم على كريم خان قضاء 9 سنوات من مدة عقوبته في السجن، وبقية العقوبة في إصلاحية شديدة النظام. أما قضاه الجنائية الدولية الأخرين، فقد حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3.5 و15 عاما، حسب خطورة ذنب كل منهم.

والشهر الماضي أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضد القضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المتهمين بانتهاك القانون الروسي من خلال “ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني”.

وكانت لجنة التحقيق الروسية رفعت قضية ضد كريم أحمد خان وقضاة الجنائية الدولية بعد ان أصدرت هذه المحكمة في مارس 2023 مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، استنادا لاتهامات ملفقة من نظام كييف ورعاته بـ”خطف روسيا أطفال دونباس”.

وقبل أيام أعلنت الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين باقية رغم أي اتفاق سلام في أوكرانيا، وأضافت أن مجلس الأمن الدولي “يمكنه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية عندما يرى أن هناك مجالا لاتفاق سلام”، لكن ذلك سيكون مجرد “توقف مؤقت”.

وقد قال الكرملين مرارا أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ويعتبر مذكرة التوقيف بحق بوتين لاغية وباطلة.

المصدر: “تاس”