إحباط عمليه إدخال مخدرات الى مدينة الدبة

تمكنت الخلية الأمنية بالدبة بالتنسيق والتعاون مع القوات النظاميه الاخري`من ضبط عربة صالون تحمل مخدرات محلية تصل كميتها الى 1580 رأس بنقو عند مدخل كبري الجابرية كانت في طريقها الي مدينة الدبة `

وجاءت الضبطية بعد متابعات حثيثة وتضافر للجهود نتج عنها إحباط العملية، وتم فتح البلاغ في _مواجهة 3 متهمين_ بقسم شرطة الدبة .

وتؤكد المنظومة الأمنية وشركائها على تأمين كافة حدود المحلية إنطلاقاً من واجباتها تجاه المحلية والولاية، داعين المواطن لتوخي الحذر والتبليغ الفوري عند الاشتباه في أي أعمال مريبة`.

سونا