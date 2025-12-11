القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” ، 3 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات وأرقام الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم (4 هواتف محمولة ” بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى”) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد