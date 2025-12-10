«كانت زميلة دراسة وحبه القديم» سيدة في دعوى طلاق: «زوجي اتجوز عليا مرتين دون علمي»

أقامت سيدة ثلاثينية دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، بعد زواجه عليها مرتين دون علمها، مؤكدة أن استمرار العلاقة أصبح مستحيلًا.

وقالت السيدة في دعواها إنها متزوجة منذ نحو 14 عامًا، ولديها طفلان وبحسب ما ورد في دعواها، اكتشفت زواج زوجها الأول بعد سبع سنوات من زواجهما، حين علمت بالأمر صدفة من أوراق رسمية وصلت إلى منزلها، حينها واجهته، فبرر فعلته بأنه «زواج عابر»، وتعهد بإنهائه وعدم تكراره.

لم تمضِ سنوات قليلة حتى صارحها بوجود زوجة ثانية كانت زميلة دراسته وحبه القديم تزوجها بعد طلاقها وأنجب منها طفل سرًا.

وتؤكد المدعية أنه أصبح يتعامل مع بيته الأول باعتباره «على الهامش»، قل حضوره، وتراجعت نفقته، وغاب اهتمامه بأولادها.

وأوضحت السيدة أن الضرر الواقع عليها لم يكن ماديًا فقط، بل نفسيًا ومعنويًا، حيث فقدت الشعور بالأمان والاستقرار، وأصبحت تعيش – على حد قولها – «زوجة بلا حقوق واضحة».

وطالبت المدعية المحكمة بالطلاق للضرر، مشيرة إلى فشل جميع محاولات الصلح، وعدم قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية بعد تكرار الواقعة.

وقررت محكمة الأسرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة لاحقة، مع تكليف مكتب تسوية المنازعات بمحاولة الصلح بين الطرفين، تمهيدًا للفصل في الدعوى.

المصري اليوم