حملات لإزالة العشوائيات والتعديات جنوب وشرق الخرطوم

نفذت إدارة المخالفات والتنظيم بمحلية الخرطوم يوم الاربعاء حملات واسعة لإزالة المخالفات الهندسية والبيئية والمظاهر السالبة شملت منطقة سوبا غرب وامتداد شارع الستين وشارع مدني ضمن توجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة والقضاء على المظاهر السالبة .

حيث استهدفت الحملات في البدء منطقة سوبا اللعوتة وامتداد شارع مدني واستهدفت إزالة عدد من المظلات والرواكيب العشوائية كانت تستخدم في مزاولة غير منظمة، بجانب اغلاق وإزالة عدد من المطاعم والكافيهات العشوائية الغير مصرح بها للعمل علاوة على إزالة عدد من بائعات الشاي وفقا لتوجيهات لجنة أمن المحلية.

وعلى ذات الصعيد استهدفت الحملات إزالة المخالفات والتنظيم بقطاع الخرطوم شرق في محاور شوارع الستين وعبيد ختم وشارع محطة المياه بمنطقة اركويت أسفرت عن إزالة عدد من الأكشاك والطبالي وإغلاق وإزالة عدد من المطاعم والكافيهات العشوائية.

وأكد مدير إدارة المخالفات صالح سليمان عيسي بأن الحملات تأتي ضمن جهود المحلية وولاية الخرطوم بهدف تهيئة البيئة لعودة المواطنين وإعادة الإعمار وإزالة المظاهر السالبة التي خلفها التمرد لتسهيل عودة المواطنين الي مناطقهم في وضع أمن ومستقر.

يشار بأن الحملات جاءت بإشراف من مدراء وحدتي سوبا غرب واركويت الاداريين بمشاركة جهاز المخابرات والشرطة.

هذا وقد حظيت الحملات بردود فعل إيجابية من قبل المواطنين.

