تطويق مربعات دار السلام بامبدة والقبض على الجناة وبحوزتهم كميات كبيرة من المنهوبات

وقفت لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على ضبطيات التطويق الأمني (الكردون) الذي نفذ اليوم لمربعات (18-19-20) بدار السلام جنوب بمحلية أمبدة .

قال مدير شرطة الولاية عضو اللجنة الفريق شرطة حقوقي سراج الدين منصور ان ما تم يعد رسالة للمواطنين بأن هنا قوة تحرسهم ودعاهم للتوجه للاقسام المنتشرة للتعرف على ممتلكاتهم التي فقدوها خلال فترة الحرب.

سونا