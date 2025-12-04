“الكيلو بجنيه”.. محل مصري في فيصل لبيع الدواجن يثير الجدل والسلطات تتدخل

أثار إعلان محل في منطقة فيصل بالجيزة عن بيع الدواجن بسعر جنيه واحد للكيلو جدلًا واسعًا على منصات التواصل، في ظل وصول السعر السوقي إلى أكثر من 70 جنيهًا.

ودفع ذلك وزارة الزراعة لتشكيل لجنة رقابية عاجلة، أسفرت عن إغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر، بعد ضبط كميات من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تظهر عليها علامات فساد واضحة، منها احتقان وتجمعات دموية.كما كُشف عن ذبح الدواجن خارج المجازر المرخصة، ودون إشراف بيطرى، ما يُشكّل مخالفة جسيمة لقوانين سلامة الغذاء.وتحذّر الوزارة المواطنين من الانسياق وراء العروض “الخيالية” على السوشيال ميديا، مؤكدة أن الدواجن الآمنة تُباع فقط في المجازر المرخصة الخاضعة للإشراف البيطري.

المصدر: RT