ضبط عربة هايس محملة بكريمات مهربة قادمة من ولاية الجزيرة

تمكنت قوة شرطية من فرع الأمن والإستخبارات تتبع لقوات الإحتياطي المركزي من ضبط كمية من الكريمات المهربة بارتكاز بوابة القيادة وتعود خلفية الضبطية بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة و في إطار جهود قوات الاحتياطي المركزي في تعزيز وإسناد العملية الأمنية بولاية الخرطوم من خلال نشر القوات في الارتكازات الخاصة بقيادة قوات الاحتياطي المركزي ومن خلال الرصد والمتابعة الميدانية واليقظة والمهنية العالية للقوة العاملة في الارتكاز الخارجي للقيادة إشتبه قائد الإرتكاز في عربة هايس في الساعات الاولي من الفجر وتم توقيفها وإخضاعها للتفتيش وأسفرت العملية عن ضبط كمية من الكريمات المهربة والتي يقودها المدعو (ن، أ، م) قادمة من ولاية الجزيرة منطقة ابوقوته ومتجها بها الي ولاية الخرطوم وإحتوت الضبطية علي عدد(24) كرتونة مايعادل (12700 ) من الصباعات المختلفة بدون مستندات رسميه،

من جانبه وقف اللواء شرطة / نصر الدين صالح قائد قوات الاحتياطى المركزى يرافقه/اللواء شرطة أسامه دفع الله، ومدير فرع الإستخبارات على الضبطية مشيدا بالانجاز والحس الامني العالي لقوة الارتكاز الذي مكنهم من تحقيق المهمة مانحا القوة ثناء القائد بالإضافة لتحفيز مادي ووجه اللواء نصر الدين باتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهمين وإحالتهم لقسم شرطة دائرة الاختصاص .

المكتب الصحفي للشرطة