بعد انتشار منشور على «فيس بوك».. «الداخلية »: ضبط صاحب حساب يروج لبيع صواعق كهربائية

كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع أجهزة صواعق كهربائية وعصى صدمات.

وقالت الداخلية فى بيان الاثنين إن فرق البحث تمكنت من تحديد وضبط القائم على النشر، وهو سائق يقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 7 صواعق كهربائية، و2 بخاخ غاز مسيل للدموع، و2 هاتف محمول تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى. وأضاف البيان أن المتهم أقر بممارسة نشاطه بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

