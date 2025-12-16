ادارة العمليات الفيدرالية ولاية شمال كردفان تضبط (3) متهمين وبحوزتهم (61) من الهواتف الذكية المسروقة بسوق الابيض

تمكن فريق ميداني مختص من إدارة العمليات الفيدرالية ولاية شمال كردفان من ضبط (3) متهمين وبحوزتهم عدد (61) هاتف ذكي ماركة (اي تل) بسوق مدينة الابيض في إطار جهود الإدارة لمكافحة الجريمة والقضاء عليها وتجفيف منابعها وتسديد البلاغات الجنائية وإسترداد المنهوبات من جانبه وقف العميد شرطة/ أدم إسحاق عبد الله هارون مدير دائرة الشئون العامة ممثل مدير شرطة ولاية شمال كردفان والعميد شرطة / جمال عز الدين عبد الحي محمد مدير شرطة محلية شيكان بحضور العقيد شرطة/ هارون أبكر بوش مدير إدارة العمليات الفيدرالية ولاية شمال كردفان علي الضبطية.

ممثل مدير شرطة الولاية أشاد بالإنجاز النوعي لإدارة العمليات الفيدرالية ناقلا لهم تحيات وإشادة مدير شرطة الولاية بآداء الإدارة بالولاية حاثا إياهم علي بذل المزيد من الجهود الأمنية والجنائية لمكافحة كافة أشكال الجريمة بدائرة الإختصاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة باالولاية .

من جهته أشاد مدير شرطة محلية شيكان بالجهود الكبيرة لإدارة العمليات الفيدرالية بالولاية من خلال الإنجازات الجنائية المتتالية التي ظلت تحققها طوال الفترة الماضية محفزا الفريق الميداني الذي نفذ العملية الأمنية بمهنية وإحترافية عالية.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال مدير إدارة العمليات الفيدرالية أن هذه الضبطية تمت بناءا علي توفر معلومات من فريق الميدان بالإدارة تفيد بأن هنالك أشخاص يتعاملون في إستلام المال المسروق وخصوصا أجهزة الهواتف الذكية ومن خلال جهود العمل الميداني المعلوماتي الدقيق والرصد الميداني للنشاط الإجرامي للمتهمين بموجبه تم تنفيذ عملية كمين محكم بمهنية وإحترافية عالية أسفر عن ضبط (3 ) متهمين وبحوزتهم المعروضات بسوق الأبيض وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بالقسم الاوسط الابيض تحت المادة (74) من القانون الجنائي بالرقم (5706) توطئة لتقديمهم للمحاكمة .

المكتب الصحفي للشرطة