خفت أنا كده .. محامية ردا على بلاغ طليقة سعيد مختار : دي شغلانتي

اتخذت رحاب طليقة الفنان سعيد مختار الإجراءات القانونية ضد محامية بتهمة التشهير والسب والقذف وادعائها مشاركة المتهم بقتل طليقها بأكتوبر.

وفي أول رد من المحامية شيرين جودة دفاع المجني عليه علي بلاغ طليقة الفنان سعيد مختار قالت علي صفحتها بفيس بوك

خفت أنا كده ترقبي ردي عليكي قريبا وانتي بتحطينى خصومه في الدعوى وعايزة تلعبي معايا ..وجميل دي شغلانتي وما تلومي إلا نفسك

وجاءت المحامية شيرين جودة دفاع المجني عليه، عبر بث مباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: أن المتهم قد غدر بالمجني عليه أثناء ذهابه لرؤية ابنه، وأنه ذهب لمقابلته فى مول شهير بأكتوبر وأن طليقته قامت بتغيير الميعاد وأتت بزوجها عاطف معها مؤكدة أن فى الأمر مكيدة من طليقته، كما أن زوجته كانت على علاقة بآخر هدد سعيد في مكالمات ورسائل موجودة على هاتفه مشيرة إلى أنه اتقتل غدر.

وأوضحت، أن الأخبار المتداولة حول طلاقه من زوجته غير صحيحة، وأن الزوجة ما تزال على ذمته قانونًا، كما أن الزوجة رفعت دعوى خلع منذ سبتمبر الماضي لم يصدر فيها حكم، ما يجعلها، في وضع “مجتمعة بين زوجين” بعد زواجها عرفيًا من المتهم عاطف، كما أن المجني علية قام باستئجار شقة لزوجته وحول لها مبلغًا ماليًا قبل ساعات من وقوع الحادث لدعم نفقاتها الخاصة بابنه سليم الذي كانت الزوجة تمنعه من رؤيته لفترة.

وحرص قانون العقوبات علي مواجهة هذا النوع من الجرائم من خلال عقوبات صارمة تستهدف سير العلاقات الأسرية وفقا للإطار الديني والأخلاقي والقانوني السليم ونستعرضها لكم

ووفقا للمادة (٢٧٣) فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.

ويحكم علي المرأة المتزوجة التي ثبت زناها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

صدى البلد