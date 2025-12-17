ضبط سيدة تدير نادي صحي دون ترخيص وتستغله للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهمة وبصحبتها 6 سيدات وشخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصري اليوم