مجلة تايم تختار “شخصية العام”.. 5 أشخاص كبار في العالم.. من هم؟

وقع اختيار مجلة تايم على”مهندسي الذكاء الاصطناعي”، بمن فيهم إيلون ماسك مدير عام xAI ، ومؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، ومدير عام OpenAI سام ألتمان، بأنهم “شخصية العام” 2025.

وجاء في تغريدة للمجلة نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي X: “مهندسو الذكاء الاصطناعي هم شخصية العام في 2025 وفقا لاختيار مجلة Time”.

ويضم الغلاف المصمم على غرار الصورة الشهيرة “الغداء على ناطحة سحاب”، زوكربيرغ، وماسك، وألتمان، ومدير عام شركة إنفيديا جينسن هوانغ، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو، وديميس هاسابيس مدير عام شركة AMD المملوكة لشركة غوغل والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدير عام شركة Anthropic داريو أمودي، وفاي فاي لي التي قامت بتأسيس شركة ImageNet، وجميعهم يجلسون على عارضة فولاذية فوق المدينة.

ووفقا لاعتقاد غالبية مستخدمي منصة التنبؤات الأمريكية عبر الإنترنت “بولي ماركت” يمكن للذكاء الاصطناعي هذه السنة، أن يصبح “شخصية العام”.

كما راهن المستخدمون أيضا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان، والبابا ليو الرابع عشر.

تُصدر مجلة تايم غلافا خاصا بعنوان “شخصية العام” منذ عام 1927. ويتصدر القائمة “الشخص أو المجموعة أو الحدث” الذي كان له التأثير الأكبر على عناوين الأخبار خلال العام الذي يشارف على نهايته. وكما يؤكد المنظمون، فإن دور الشخصية المُختارة قد يكون إيجابيا أو سلبيا. ففي عام 2024، تم اختيار دونالد ترامب كشخصية للعام، وفي عام 2023، اختيرت المغنية تايلور سويفت شخصية ذلك العام.

