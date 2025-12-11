وفد من منظمة الصحة العالمية يزور الإمدادات الطبية للوقوف على نظام توزيع الإمداد الدوائي

زار وفد من منظمة الصحة العالمية الصندوق القومي للإمدادات الطبية الثلاثاء للوقوف على نظام الامدادات الطبية فيما يتعلق بالامداد الدوائي بالتركيز على نظام التوزيع بسلسلة الأمداد الدوائي وكيفية توصيل الدواء وذلك في أطار دعم إعادة الإعمار ودعم سلسلة الأمداد الطبي بعد الحرب بدعم مقدم من البنك الدولي و بنك التنمية الأفريقي عبر منظمتي الصحة العالمية واليونسيف .

وتلقى الوفد شرحا وافيا من مدير المكتب التنفيذي د.شيخ الدين عبد الباقي و مدير الأدارة العامة للتوزيع د. إنعام دبلوك ورئيس قسم الاستلام بادارة تخطيط المخزون د.ابوذر عوض الكريم عن كيفية الإجراءات الخاصة بالتوزيع عبر النظام بدء من إستلام الاصناف ودخول العهدة والتوزيع لفروع الصندوق بالولايات وصولا إلى المرافق الصحية ، مع توضيح المعوقات والتحديات التي تصاحب التوزيع.