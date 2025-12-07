وزير خارجية بنين يعلن فشل محاولة الانقلاب في البلاد

أعلن وزير خارجية بنين أولوشيغون أدجادي بكاري فشل محاولة للانقلاب على السلطة نفذتها مجموعة من الجنود اليوم، مؤكدا أن الوضع في البلاد تحت السيطرة.

وأكد أدجادي في إفادة صحفية عقب محاولة الانقلاب أن القسم الأكبر من الجيش والحرس الوطني لا يزال على ولائه ويسيطر على الوضع داخل البلاد.

وقالت مصادر مقربة من رئيس بنين لوكالة “الصحافة الفرنسية” بأن الرئيس باتريس تالون بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع، بعدما أعلن العسكريون إقالته.

وأفاد مصدر عسكري مقرب من تالون بأن المجموعة التي سيطرت على التلفزيون كانت صغيرة وقد استعاد الجيش النظامي السيطرة، والبلاد في أمان تام، وكذلك الرئيس وعائلته.

هذا وأعلنت مجموعة من الجنود استيلاءها على السلطة وعزل الرئيس باتريس تالون في وقت سابق اليوم عبر التلفزيون الوطني في بنين.

جاء هذا في الوقت الذي تستعد فيه بنين لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل (نيسان) والتي من المنتظر أن تضع نهاية لولاية الرئيس الحالي الذي يتولى السلطة منذ عام 2016.

أوصلت السفارة الروسية في بنين المواطنين الروس بالبقاء في منازلهم واتباع إجراءات الحيطة والحذر حتى تتضح الأوضاع على خلفية محاولة الانقلاب العسكري.

وكتبت السفارة على قناتها في “تلغرام”: “أيها المواطنون الأعزاء المتواجدون في بنين، نوصي بالبقاء في منازلكم واتباع التدابير الأساسية للسلامة حتى تتضح الأوضاع في مدينة كوتونو”، مشيرة إلى أنها ستواصل إبلاغ المواطنين بتطورات الوضع.

المصدر: رويترز + RT