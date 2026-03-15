مستشار الرئيس الإماراتي: استهداف إيران دول الخليج سببه عجز عسكري وإفلاس أخلاقي

قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إن “استمرار ايران باستهداف الدول الخليجية سببه عجز عسكري وإفلاس أخلاقي.. استهداف الخليج تأكيد على عدم قدرة ايران على مواجهة إسرائيل وأمريكا”.

وأعلنت الدفاعات الجوية الإماراتية السبت أنها تعاملت مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وقالت إنه “منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1600 طائرة مسيرة”.

