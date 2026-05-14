جوجل تُطلق Gemini داخل متصفح Chrome على أندرويد في يونيو

أعلنت شركة Google عن خطوة جديدة فى دمج الذكاء الاصطناعي داخل متصفحها، حيث كشفت عن وصول ميزة Gemini إلى متصفح Chrome على أجهزة أندرويد بدءًا من شهر يونيو 2026، وذلك خلال فعالية Android Show: I/O Edition. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الشركة لتطوير تجربة التصفح وجعلها أكثر ذكاءً وتفاعلية.

وبحسب الإعلان، سيظهر لمستخدمي أندرويد أيقونة Gemini جديدة في أعلى يمين شريط أدوات متصفح Chrome، وعند الضغط عليها ستفتح واجهة دردشة ذكية تنبثق من أسفل الشاشة ، هذه الواجهة تتيح للمستخدم التفاعل مع المساعد أثناء التصفح دون الحاجة إلى مغادرة الصفحة أو إيقاف نشاطه الحالي.

وتوفر النسخة الجديدة من Gemini في Chrome العديد من الميزات المشابهة لتجربة الحواسيب، من بينها إمكانية إنشاء الصور باستخدام نموذج Nano Banana، إلى جانب التكامل مع تطبيقات جوجل المختلفة مثل Google Calendar وGoogle Keep. كما تقدم ميزة Personal Intelligence التي تتيح للمساعد الوصول إلى بيانات المستخدم داخل خدمات جوجل لتقديم إجابات أكثر دقة وتخصيصًا.

كما أضافت جوجل ، ميزة التصفح التلقائي، وهي إحدى أهم الخصائص الجديدة التي تسمح للمساعد بتنفيذ مهام بدلًا من المستخدم، مثل حجز المواعيد أو إتمام بعض الإجراءات عبر الإنترنت ، إلا أن هذه الميزة ستكون متاحة ضمن الاشتراكات المدفوعة AI Pro وUltra، مع وجود طبقة حماية إضافية تتطلب تأكيد المستخدم قبل تنفيذ أي عمليات حساسة مثل الدفع أو النشر.

وأكدت الشركة ، أن هذه القدرات تعتمد على أنظمة أمان متقدمة مشابهة لتلك المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر، بهدف حماية المستخدمين من التهديدات مثل محاولات الحقن الضار أثناء التصفح ، كما أوضحت أن الحد الأدنى لتشغيل الميزة هو أجهزة أندرويد بذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 4 جيجابايت، مع دعم أنظمة أندرويد 12 فما فوق، على أن يبدأ الإطلاق التدريجي في الولايات المتحدة بنهاية يونيو 2026.

وبذلك تمثل هذه الخطوة تحولًا مهمًا في طريقة استخدام المتصفح، حيث تنتقل تمساعدجربة Chrome من مجرد أداة لعرض المواقع إلى ذكي متكامل يساعد المستخدم في إنجاز مهامه اليومية بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

