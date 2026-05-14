أمير نجران يشيد بحصول فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة على شهادة الآيزو

أشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بحصول فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 المعتمدة من مركز الاعتماد السعودي.

من حضر اللقاء مع أمير منطقة نجران؟

جاء ذلك خلال لقاء في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمنطقة نجران عمر بن محمد النعمي، وعددًا من منسوبي الفرع.

من جانبه أوضح النعمي، أن الفرع يسعى لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتّبعة محليًا ودوليًا؛ لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، مشيرًا إلى أن نظام إدارة الجودة في هذه الشهادة يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيد بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.

اليوم السابع