عصر «الاشتراكات» يصل واتساب.. كل ما تريد معرفته عن مميزات WhatsApp Plus الجديدة

بدأت منصة المراسلة الفورية “واتساب” رسمياً في طرح اشتراكها المميز الجديد تحت اسم “واتساب بلس” (WhatsApp Plus) لمجموعة مختارة من مستخدمي نظام التشغيل iOS، وذلك بعد فترة وجيزة من اختباره على أجهزة أندرويد، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شركة “ميتا” لتقديم تجربة مستخدم أكثر تخصيصاً مقابل اشتراك شهري، حيث تمنح الخدمة الجديدة المشتركين أدوات تحكم إضافية في واجهة التطبيق وميزات حصرية لا تتوفر في النسخة المجانية التقليدية، مع التأكيد على أن الميزات الأساسية للمراسلة والمكالمات ستظل مجانية تماماً لكافة المستخدمين دون تغيير.

ثورة في تخصيص الواجهة والمزايا الحصرية

ويقدم اشتراك “واتساب بلس” حزمة من التحسينات البصرية والوظيفية التي تركز بشكل أساسي على هوية التطبيق، حيث يتاح للمشتركين الوصول إلى 18 ثيماً لونياً مختلفاً لتخصيص واجهة الدردشة بألوان متنوعة مثل الأرجواني الملكي والأزرق الداكن والأحمر القرمزي، وبالإضافة إلى الألوان، توفر الخدمة 14 أيقونة بديلة للتطبيق بأشكال فنية متنوعة، إلى جانب حزم ملصقات حصرية ذات تأثيرات حركية متطورة ونغمات رنين فريدة، مما يسمح للمستخدم بتمييز تطبيقه بشكل كامل عن النسخة القياسية المعروفة

أدوات احترافية لإدارة المحادثات

وعلى صعيد الفعالية التنظيمية، يعالج “واتساب بلس” واحدة من أكثر مطالبات المستخدمين إلحاحاً، وهي القدرة على تثبيت عدد أكبر من المحادثات، فبينما يقتصر الحد الأقصى في النسخة المجانية على 3 محادثات فقط، سيتمكن المشتركون في الخدمة الجديدة من تثبيت ما يصل إلى 20 محادثة في أعلى قائمة الدردشات، كما يتضمن الاشتراك أدوات لإدارة المحادثات بشكل جماعي، مثل تطبيق سمة موحدة أو نغمة تنبيه واحدة على قائمة كاملة من جهات الاتصال بضغطة زر واحدة، مما يوفر وقتاً وجهداً كبيراً للمستخدمين الذين يتعاملون مع زخم كبير من المراسلات اليومية.

خطة الأسعار المعتمدة والتوافر العالمي

وتشير التقارير الفنية إلى أن تكلفة الاشتراك في “واتساب بلس” ستتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث تم رصد السعر في الأسواق الأوروبية عند 2.49 يورو شهرياً، بينما يطرح في أسواق أخرى بأسعار تنافسية تتناسب مع القوة الشرائية لكل إقليم، ويتم تجديد الاشتراك تلقائياً كل شهر عبر متجر التطبيقات “آبل ستور” ما لم يقم المستخدم بإلغائه يدوياً، مع توفر فترات تجريبية مجانية لبعض المستخدمين لاستكشاف المزايا قبل الالتزام بالدفع، في خطوة تعكس رغبة “ميتا” في جس نبض السوق قبل التعميم الشامل للخدمة على كافة المستخدمين وقطاع الأعمال.

اليوم السابع