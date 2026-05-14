ترامب وشي جين بينج يختتمان زيارة معبد السماء.. وبكين: تموضع جديد للعلاقات مع واشنطن

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج زيارتهما إلى معبد السماء في بكين، في إطار زيارة رسمية شهدت محادثات ثنائية موسعة تناولت عددا من الملفات الدولية والإقليمية، وسط إشارات صينية إلى توجه جديد في مسار العلاقات بين البلدين، قبل مأدبة عشاء رسمية في وقت لاحق من مساء الخميس

ومن المقرر أن تُقام المأدبة في قاعة الشعب الكبرى، حيث عُقدت أيضاً المحادثات الثنائية بين الجانبين صباح الخميس.

ماذا ناقش ترامب وشي جين بينج خلال اللقاء؟

وكان قد قال تليفزيون الصين المركزي إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية، وشبه الجزيرة الكورية.

وقال الرئيس الصيني، إن بكين وواشنطن ستعملان على بناء علاقات بناءة ومستقرة استراتيجياً باعتبارها “التموضع الجديد”، للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر أن “التموضع الجديد” للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة سيوفر توجيهاً استراتيجياً للعلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها. وأضاف أن الجانبين سيوسعان التعاون في مجالات التجارة والزراعة والرعاية الصحية والسياحة وإنفاذ القانون. وقال إن بكين “ملتزمة بتطوير علاقات مستقرة ومستدامة مع أمريكا”.

