الكرملين يكشف كواليس لقاء بوتين ومعلمته

أعلن الكرملين أن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين معلمته لحضور العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو مؤخرا جاءت بمبادرة شخصية منه، وأن إدارة الكرملين لم تتدخل.

وقال: “الكرملين لم يتدخل والقرار صدر عن الرئيس بوتين شخصيا وبرنامج الزيارة أيضا. تناول الرئيس لاحقا طعام الغداء مع ضيفته في في الكرملين”.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين يكن مشاعر دافئة تجاه معلمته الأولى التي كانت مشرفة صفه، وأنهما يتواصلان باستمرار.

ووصل الرئيس بوتين يقود سيارته شخصيا إلى فندق في موسكو لاستقبال معلمته السابقة في المدرسة السيدة فيرا غوريفيتش التي قدمت من بطرسبورغ للقائه.

المصدر: RT