زيوت عطرية لطرد الفئران من المنزل.. روائح منعشة وآمنة

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق آمنة تساعدهم في التخلص من الفئران التي تتسبب في إزعاجهم ونقل بعض الأمراض، وفوضى داخل المنزل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام زيوت عطرية تساعد على طردهم من مختلف أنحاء البيت والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع ” titanpestandwildlife. “.

زيوت عطرية لطرد الفئران من المنزل

زيت النعناع لطرد الفئران من المنزل

يُعدّ زيت النعناع أشهر طارد طبيعي للفئران من خلال نقع كرات قطنية في زيت النعناع ووضعها خلف الأجهزة المنزلية، أو بالقرب من نقاط الدخول المحتملة للفئران. يمكن أيضاً استخدام رذاذ زيت النعناع، وهو وسيلة فعّالة لإبعاد الفئران وردعها.

زيت القرنفل لطرد الفئران من المنزل

يتميز زيت القرنفل برائحة قوية واللاذعة التى تكرهها الفئران، خاصةً بتركيزات عالية. يمكن مزجه مع زيوت أخرى للحصول على تأثير أقوى. ولكن لا داعي لتخفيف الزيت بالماء، ووضع الزيت باستخدام كرات القطن للتخلص من الفئران .

زيت شجرة الشاي لطرد الفئران من المنزل

يُضفي زيت شجرة الشاي رائحةً قويةً على أي غرفة. يُمكن استخدامه في الأماكن جيدة التهوية لإبعاد الفئران عن الخزائن بوضعه على كرات قطنية قبل وضعها في الأماكن التي تظهر فيها الفئران.

زيت الليمون لطرد الفئران من المنزل

يُضفي زيت الليمون رائحة حمضية منعشة، ولهذا ينصح بوضه من خلال استخدام كرات قطنية مبللة بزيت الليمون في الأماكن التي يتواجد فيها الفئران، أو أضافته إلى روتين التنظيف المعتاد .

زيت اللافندر لطرد الفئران من المنزل

يُحبّ الكثيرون تأثير الخزامى المُهدئ، كما يُجبر الفئران على المغادرة. وهو فعّال في غرف النوم أو أماكن التخزين لذلك ينصح برشه في هذه الأماكن.

