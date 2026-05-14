رغم نفي أبو ظبي رسميا.. عراقجي يهاجم الإمارات على خلفية إعلان إسرائيلي عن زيارة نتنياهو

شن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هجوما حادا على الإمارات على خلفية إعلان مكتب نتنياهو عن زيارة الأخير لأبو ظبي، رغم نفي الإمارات لتلك الزيارة.

واعتبر عراقجي أن زيارة نتنياهو المزعومة للإمارات “تؤكد ما كانت الأجهزة الأمنية الإيرانية قد أبلغت به القيادة في طهران منذ فترة بشأن ما وصفه بتحركات تهدف إلى استهداف إيران وإثارة الانقسام في المنطقة”.

وقال عراقجي إن نتنياهو “كشف علنا ما نقلته الأجهزة الأمنية الإيرانية إلى قيادتنا منذ زمن طويل”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن “العداء للشعب الإيراني العظيم مقامرة طائشة”، محذرا من أن “التواطؤ مع الكيان الصهيوني في ذلك أمر لا يغتفر”.

وأكد عراقجي أن “كل من يتواطأ مع الكيان الصهيوني لبث الفرقة سيحاسب”، ما يعكس رسالة مباشرة إلى الأطراف الإقليمية التي تنسق أو تطبع علاقاتها مع تل أبيب، بالتزامن مع تصاعد المواجهة السياسية والأمنية في المنطقة.

ونفت الإمارات رسميا صحة الأنباء المتداولة بشأن زيارة سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي، مؤكدة أن علاقاتها مع إسرائيل معلنة وتندرج ضمن إطار اتفاقيات إبراهيم، ولا تستند إلى ترتيبات سرية أو لقاءات غير معلنة، مشددة على أن أي معلومات من هذا النوع لا يمكن اعتمادها ما لم تصدر عن الجهات الرسمية الإماراتية المختصة، وداعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول أخبار غير موثقة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن الأخير أجرى زيارة سرية إلى الإمارات، حيث التقى برئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وهو ما نفته الإمارات.

المصدر: RT