ترامب يتهم إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي “سلاحًا للتضليل” من أجل تشويه دعم واشنطن ونجاحاتها في الحرب.

وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد: “الذكاء الاصطناعي قد يكون خطيرًا للغاية، وعلينا أن نكون حذرين جدًا في التعامل معه”، وذلك بعد وقت قصير من كتابة منشور على منصته “تروث سوشال” يتهم فيه وسائل الإعلام الغربية دون دليل “بالتنسيق الوثيق” مع إيران لنشر “أخبار زائفة” منشأة بالذكاء الاصطناعي

تأتي هذه التصريحات وسط توتر متجدد بين اللجنة الاتحادية للاتصالات ومحطات البث بعد انتقاد ترامب التغطية الإعلامية لحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وهدد رئيس اللجنة بريندان كار يوم السبت بسحب تراخيص محطات البث التي لا “تصحح مسارها” في تغطيتها.

وكثيرًا ما اتهم ترامب وسائل الإعلام بالكذب عندما تنشر أخبارًا يرى أنها تنتقده، ودعا سابقًا إلى سحب تراخيص محطات بث يصفها بأنها غير منصفة.

وذكر ترامب يوم الأحد ثلاث حالات قال إن إيران استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي لتضليل الرأي العام.

وكتب على منصة “تروث سوشال” أن إيران عرضت “قوارب مسيرة انتحارية” غير موجودة. وأضاف أن إيران استخدمت الذكاء الاصطناعي لتصوير هجوم ناجح على حاملة الطائرات (إبراهام لينكولن) بصورة كاذبة، وتابع أن المنافذ الإعلامية التي روّجت الخبر يجب اتهامها بالخيانة.

وتحققت رويترز من صور ملتقطة في ميناء البصرة العراقي وتظهر قوارب إيرانية محملة بالمتفجرات تهاجم ناقلتي وقود على ما يبدو، وهو حادث أودى بحياة فرد واحد على الأقل من الطاقم.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بالفعل أن الجيش استهدف حاملة الطائرات “إبراهام لينكولن”، إلا أن وسائل الإعلام الغربية لم تتناقل هذا النبأ على نطاق واسع.

وقال ترامب إن الصور التي تظهر “250 ألف” إيراني في مسيرة لدعم الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي “من صنع الذكاء الاصطناعي بالكامل”، مضيفًا أن التجمع “لم يحدث قط”.

وخرجت عدة مظاهرات مؤيدة للحكومة في إيران منذ اندلاع الحرب، لكن بحثا سريعا أجرته رويترز لم يعثر على أي تقارير غربية تشير إلى رقم 250 ألفا. ونشرت مؤسسات إعلامية كثيرة، منها رويترز، صورا إخبارية تظهر حشودًا في طهران بعد اختيار خامنئي زعيمًا أعلى.

ولم يوضح ترامب التقارير الإخبارية المحددة من إيران التي يشير إليها.

العربيه نت