طرد معلم بريطاني بعد قوله لتلميذ مسلم إن بريطانيا ما زالت دولة مسيحية

كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن منع معلم من العمل مع الأطفال بعدما قال لتلميذ مسلم إن بريطانيا ما زالت دولة مسيحية.

وذكرت الصحيفة أن المعلم أحيل إلى مجلس حماية الطفل المحلي بسبب هذه التصريحات التي أدلى بها في مدرسة ابتدائية في لندن، فيما شارك محقق من فريق تحقيقات إساءة معاملة الأطفال في شرطة العاصمة في متابعة القضية.

وأوضحت أنه تم تعليق عمل الأستاذ ثم طرده بسبب حادثة يزعم أنه وبخ فيها مجموعة من التلاميذ لغسل أقدامهم في أحواض مراحيض الأولاد. وقد استدعيت الشرطة للتحقيق في ما اعتبره مقدمو الشكوى جريمة كراهية.

ووفقا للطفل الذي تقدم بالبلاغ، أكد المعلم أن المدرسة ليست دينية، واقترح على الطلاب الذين يرغبون في ممارسة شعائرهم الإسلامية الالتحاق بمدرسة إسلامية قريبة. كما قال لهم إن بريطانيا ما زالت دولة مسيحية، وإن الملك يشغل منصب رئيس كنيسة إنجلترا.

وبعد تلك الواقعة، حاول المعلم شرح قيم التعايش والتسامح للتلاميذ، وزعم أنه ذكر أن الإسلام لا يزال ديانة أقلية في المملكة المتحدة. وفي الدعوى القانونية التي رفعها ضد السلطة المحلية، أوضح محاموه أن المدرسة ليست ذات طابع ديني، وأن الصلاة كانت محظورة بشكل غير رسمي في ساحة اللعب، بما في ذلك ما يتعلق بغسل الأقدام لأداء الصلاة، وأنه تم تخصيص غرفة محددة لهذا الغرض.

ومع ذلك، قامت المدرسة بتعليق المعلم في مارس من العام الماضي ثم طرده لاحقا. وفي أبريل 2024 تم إحالته إلى مجلس حماية الطفل وإلى شرطة العاصمة، قبل أن يُغلق التحقيق الشرطي من دون اتهامات.

وقال اللورد يونغ، مدير اتحاد حرية التعبير، إن المعلم فقد وظيفته وكاد يخسر مهنته بالكامل لأنه أخبر تلاميذ مسلمين بأن الدين الوطني لإنجلترا هو الأنجليكانية، واعتبر أن الأمر يمثل تدهورا خطيرا في حرية التعبير. وأشار إلى أنه لو قال إن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، رغم أنه ليس كذلك، لما واجه أي مشكلة.

وفي هذه القضية، قدم ثلاثة أطفال شكاوى مكتوبة ضد المعلم، وقد فحصها تسعة مختصين بينهم مسؤول الحماية وضابط شرطة وأخصائيان اجتماعيان ومستشار موارد بشرية ومدير المدرسة. وزعم الأطفال أنهم شعروا بالخوف والانزعاج من صراخ المعلم.

المصدر: “التلغراف”